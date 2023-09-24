الامارات | «جودو الإمارات» يفتتح حصاد العرب في «آسياد هانغتشو» بفضية وبرونزية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدت رياضة الجودو، دولة الإمارات والعرب، أولى ميداليات دورة الألعاب الآسيوية 19 المقامة في هانغتشو من 23 سبتمبر إلى الثامن من أكتوبر، بمشاركة 12 ألف رياضي من 45 دولة آسيوية، يشاركون في 40 رياضة من خلال 61 تخصصاً، و481 مسابقة تقام منافساتها على 54 منشأة رياضية، وتشارك فيها الإمارات في 20 رياضة فردية وجماعية، بواقع ميدالية فضية وأخرى برونزية.

وتمكنت لاعبة المنتخب الوطني للجودو بشيرات خرودي، من الفوز بفضية وزن تحت 52 كيلوغراماً بعدما قدمت مستويات مميزة، ابتداء المباراة الأولى التي فازت فيها على بطلة كوريا الشمالية وي كيم، قبل أن تواصل مشوارها بالفوز على الإندونيسية مريم مهراني، ثم الكورية الجنوبية جونغ ييرين، قبل أن تخسر في المباراة النهائية أمام نظيرتها الأوزبكية كيلدييوروفا ديورا، وتحصد فضية المركز الثاني.

كما فاز لاعب المنتخب الوطني للجودو في وزن تحت 66 كيلوغراماً، نارمند بيان، بالميدالية البرونزية على نظيره الأوزبكي نوريلاف ساردور.

وتوّجت عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية أمل بوشلاخ، اللاعبة بشيرات خرودي عقب نهاية المنافسات.

وهنأ رئيس اتحاد الإمارات للجودو محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس وأعضاء البعثة المشاركة في فعاليات دورة الألعاب الآسيوية 19، بمناسبة الإنجاز الذي تحقق.

وأشار الدرعي خلال اتصاله بأمين السر العام للاتحاد، أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية ناصر التميمي، وأمين السر المساعد إداري البعثة محمد جاسم، إلى أن ما تحقق من إنجاز رياضي في بداية المشوار، هو استثمار لدعم القيادة الرشيدة لقطاع الشباب والرياضة، وجهود اللجنة الأولمبية الوطنية والهيئة العامة للرياضة، ومتابعة مجلس أبوظبي الرياضي وجهود الجهاز الفني للجودو.

من جانبه قدّم منتخب الرجبي أداء لافتاً في مستهل مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية، حيث نجح في تحقيق انتصارين متتاليين جاء الأول بفارق كبير على نظيره النيبالي بنتيجة 55-7، ثم الفوز على المنتخب الأفغاني بنتيجة 31-5، قبل أن يخسر في المباراة الأخيرة أمام صاحب الأرض والجمهور المنتخب الصيني بنتيجة 42-10، ليحل في المركز الثاني في المجموعة الرابعة، ويواجه المنتخب الياباني متصدر مجموعته، حيث يدخل كلا المنتخبين بهدف حجز بطاقة التأهل إلى الدور النصف النهائي.

كما استهل منتخب الشطرنج مشاركته في الدورة ببطولة الشطرنج السريع الفردي في الجولة الأولى التي انتهت بخسارة اللاعبة روضة السركال من نظيرتها الهندية درونافالي، وخسارة اللاعبة وافية المعمري من اللاعبة السنغافورية غونغ كيانيون، وفي الجولة الثانية فازت اللاعبة روضة السركال على الكورية كيم سارانج، وخسرت اللاعبة وافية المعمري من فنغ يونيس من هونج كونج.

وفي الرياضات الإلكترونية ودّع ثنائي المنتخب الوطني أحمد السويدي وعلي الحمادي منافسات مسابقة الفيفا، حيث تبقى للمنتخب مسابقتا لعبة الأساطير و«ستريت فايتر»، كما أنهت زينب الحوسني وشيخة الزعابي لاعبتا منتخبنا الوطني للمبارزة مشاركتهما في سلاح الايبيه الفردي، إذ خرجت الأولى من دور المجموعات، فيما تأهلت شيخة الزعابي لدور 32، بعد فوزها على اللاعبة الكمبودية مونيكا، قبل أن تودّع المنافسات عقب خسارتها من اللاعبة التايلاندية كوراوان.

كما اختتمت ياسمين تهلك رامية منتخبنا الوطني، مشاركتها في مسابقة البندقية الهوائية لمسافة 10 أمتار التي شهدت مشاركة 59 رامية، برصيد 613.9 نقطة.

الملاكمة تقص شريط المشاركة في مسابقة وزن 70 كيلوغراماً

يفتتح المنتخب الوطني للملاكمة، اليوم، مشواره في الدورة عن طريق الملاكم حسين الشمار الذي يلاقي نظيره الأردني زياد ايشاش، في منافسات وزن 70 كيلوغراماً ضمن المسابقات المقامة على صالة هانغتشو للألعاب الرياضية، إذ تكتسب المنافسات أهمية كبيرة في فعاليات الحدث الآسيوي، نظراً لكونه محطة تأهيلية مباشرة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، ولأول مرة في تاريخ دورات الألعاب الآسيوية بواقع ملاكمين اثنين من كل وزن، كما تشهد منافسات الملاكمة في الدورة توزيع سبع ميداليات ذهبية مخصصة لفئة الرجال.

كما يفتتح منتخب السباحة مشواره اليوم عن طريق السباحة مها الشحي في مسابقة 200 متر حرة، كما يخوض عمر الحمادي سباق 100 متر صدر، بمشاركة 28 سبّاحاً.

ويفتتح منتخب التايكواندو كذلك، مشواره اليوم بمشاركة اللاعب عبدالله المازمي، حين يواجه لاعب هونج كونج شيوك تشون في منافسات وزن 58 كيلوغراماً.

محطة مهمة

أكد لاعب المنتخب الوطني للسباحة عمر الحمادي، أن استعداداته لدورة الألعاب الآسيوية مستمرة منذ مشاركته في دورة الألعاب العربية التي أقيمت في الجزائر يوليو الماضي، وأن مشاركته في «آسياد هانغتشو» تعد محطة مهمة قبل البطولتين العربية المقررة في أبوظبي أكتوبر المقبل، وبطولة آسيا للسباحة في الفلبين ديسمبر المقبل، وبطولة العالم في قطر 2024.