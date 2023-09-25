شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: الأهلى انتصر بأقل مجهود والأداء تحسن فى الشوط الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أحمد حسن الصقر، نجم الكرة المصرية سابقا، أن الأهلي لم يجد صعوبة في الفوز على سان جورج في ذهاب تمهيدي دورى أبطال أفريقيا، موضحا أن تواضع المنافس وجرأته الهجومية منحت الأهلي مساحات لتسجيل الأهداف.

وأضاف الصقر، في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: الأهلي كسب بأقل مجهود والأداء تحسن في الشوط الثاني، وطبيعي أن يكون هناك لاعبون ليسوا في يومهم، مثل كهربا وبيرسي تاو، في حين تحسن مردود بعض اللاعبين في الشوط الثاني.

وتابع: الأهلي يملك خيارات متعددة في الأجنحة الهجومية بشكل خاص، كولر قد يكون محظوظا بهذه الوفرة والمنافسة.

وفاز الأهلي على نظيره سانت جورج بثلاث أهداف نظيفة ، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي في لقاء الذهاب بدور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وسجل حسين الشحات الهدف الأول في الدقيقة 29 بعدما قام بمراوغة رائعة للاعب سانت جورج، قبل أن يسددها على يسار حارس الفريق الإثيوبي وتسكن الشباك، بعدها سجل الشحات مجددا وأضاف الهدف الثاني لصالح النادي الأهلي في الدقيقة 58 بعد تمريرة طولية من محمود كهربا إلى “الشحات" الذي سددها ببراعة في شباك سانت جورج، قبل أن يحرز أحمد عبد القادر الهدف الثالث قبل نهاية المباراة بلحظات.