شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يواصل انطلاقته القوية بلمسة كارتابيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز شباب الأهلي بهدفين من دون رد، على مضيفه البطائح، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين، ليرفع «الفرسان» رصيده للنقطة 9 في المركز الثاني، وتوقف رصيد البطائح عند 4 نقاط في المركز السابع.

وحقق شباب الأهلي فوزه الثالث على التوالي، لكنه في المقابل خسر الصدارة للعين الذي تفوق بفارق الأهداف.

وبعد شوط أول سلبي كانت نقطة التحول في الدقيقة 48، حين أشهر حكم المباراة بطاقة حمراء للاعب البطائح أديلسون ألبيرتو؛ لإعاقته جيسوس مهاجم شباب الأهلي.

واستغل الضيوف النقص العددي ووضع كارتابيا فريقه في المقدمة، بهدف رائع من تسديدة بعيدة المدى في الدقيقة 57، وعاد كارتابيا للظهور مرة أخرى، ولكن بالصناعة، في الهدف الثاني الذي سجله يحيى الغساني في الدقيقة 82.

وقال الصربي ماركو نيكوليتش: سعيد لأننا حصدنا 9 نقاط في أول ثلاث مباريات واعتبرها بداية طيبة لموسمنا الذي سيكون صعباً ومختلفاً،مع منافسة العين والوصل القوية لنا.

وتابع: البطائح فريق منظم جداً،وكل الفرق التي ستواجهه ستعاني أمامه.

وحقق الوصل فوزاً تاريخياً على ضيفه بني ياس بثلاثة أهداف سجلها السويسري هاريس وعلي صالح وديالو، مقابل هدفين للصربي ساشا.

وحقق الوصل الفوز في ثلاث مباريات على التوالي في الافتتاح لأول مرة منذ 33 عاماً.

ورفع الوصل رصيده إلى 9 نقاط،مقابل 3 نقاط لبني ياس.

وحقق الوحدة فوزاً باهتاً على حتا بهدف من دون رد، ليرفع «العنابي» رصيده إلى 6 نقاط، وبقي حتا من دون رصيد.

ونجح الوحدة في حسم المباراة لمصلحته بهدف عبر السوري عمر خريبين في الدقيقة 24 برأسية من عرضية كريسييتان جوانكا لم يفلح سالم خوري حارس «الإعصار» من صدها لتدخل الشباك.

ورغم أفضلية الوحدة نسبياً في الحصة الأولى إلا انه لم يظهر تفوقاً واضحاً على حتا إلا في فترات بسيطة، وفي المقابل اعتمد حتا على التمركز في المناطق الخلفية مع الاعتماد على الهجمات المرتدة التي نجح من خلالها في تهديد مرمى محمد الشامسي في مناسبتين، اخطرهما رأسية علي عيد في آخر دقيقة من الشوط.

ولم يختلف الوضع كثيراً في الشوط الثاني من ناحية الأداء، ومن اجل تحسين الصورة أجرى مدرب الوحدة 3 تبديلات دفعة واحدة عند الدقيقة 65 أبرزها دخول الروسي بكاييف ولحق به مدرب حتا واجرى تبديلين.

وتحسن الوحدة قليلاً بعد التغييرات عبر لمسات الوافد الجديد بكاييف الذي لعب كرة جميلة سددها خريبين وتألق خوري في إبعادها إلى ركنية.