شكرا لقرائتكم خبر عن ديربي شمال لندن ينتهي بالتعادل.. وتشيلسي يتعثر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتهى ديربي شمال لندن بين أرسنال وصيف البطل وضيفه وجاره توتنهام بالتعادل 2-2، فيما واصل ليفربول بدايته القوية بتحقيق فوزه الخامس على التوالي وكان على حساب ضيفه وست هام 3-1 أمس الأحد في المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم التي شهدت نتيجة مخيبة أخرى لتشيلسي بسقوطه على أرضه أمام أستون فيلا 0-1.

على «استاد الإمارات»، قدم أرسنال وتوتنهام مباراة مثيرة، لكنها انتهت حسابياً لصالح مانشستر سيتي حامل اللقب والمتصدر وليفربول الذي أصبح وصيفاً، إذ ابتعدا بفارق 4 نقاط عن ال«سيتيزينس» الفائز على نوتنغهام فوريست 2-0، فيما باتا متأخرين بفارق نقطتين عن «الريدز» الثاني.

وسجل هدفي أرسنال الأرجنتيني كريستيان روميرو بالخطأ في مرماه وساكا، والكوري الجنوبي هيونغ مين سون هدفي توتنهام.

كما استفاد برايتون من نتيجة ديربي شمال لندن، إذ بات ثالثاً ب15 نقطة بعدما حول تخلفه أمام ضيفه بورنموث بهدف دومينيك سولانكي (25)، إلى فوز 3-1 بفضل هدية المجري ميلوش كيركيز (2+45 خطأ في مرماه) وثنائية البديل الياباني كاورو ميتوما (46 و77).

وعلى ملعب «أنفيلد» وبقيادة المصري محمد صلاح والأوروغوياني داروين نونييس والبرتغالي جوتا الذين سجلوا ثلاثية فريقهم، واصل ليفربول بدايته القوية بتحقيقه الفوز الخامس توالياً، وذلك على حساب ضيفه وست هام 3-1.

ووضع صلاح فريق المدرب الألماني يورغن كلوب في المقدمة من ركلة جزاء اقتنصها بنفسه من المغربي نايف أكرد (16)، ليصبح بذلك سادس لاعب فقط في تاريخ الدوري الممتاز يسجل أو يمرر كرة حاسمة في كل من المباريات الست الأولى لفريقه، وبات كذلك أول لاعب في تاريخ البريميرليغ يسجل أو يصنع في 12 مباراة متتالية في موسمين.

وفي ملعب «ستامفورد بريدج»، بات المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو في وضع لا يحسد عليه مع فريقه تشيلسي، وذلك بعد السقوط على أرضه أمام أستون فيلا بهدف سجله أولي واتكنز.

وبذلك، اكتفى تشيلسي بفوز يتيم منذ بداية الموسم، مقابل ثلاث هزائم وتعادلين.