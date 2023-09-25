محمد صلاح يحقق رقمًا تاريخيًا في الدوري الإنجليزي بعد هدفه في وست هام

محمد اسماعيل - القاهرة - أحرز النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي هدفا في مباراة الفوز اليوم على وست هام يونايتد، ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري الإنجليزي.

فاز ليفربول على وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، أحرز "صلاح" الأول في الدقيقة 16 من ركلة جزاء، ثم سجل داروين نونيز الثاني في الدقيقة 60، وأحرز لاعب وست هام الهدف الوحيد لفريقه في الدقيقة 42، ثم أحرز ديجو جوتا الثالث لليفربول في الدقيقة 85 من المباراة.

بالإضافة إلى فوز ليفربول اليوم، واصل محمد صلاح تحقيق الأرقام التاريخية، إذ أصبح اللاعب الوحيد في تاريخ البيريمرليج الذي يسجل ويصنع أهدافا في 12 مباراة متتالية، مرتين، في مسيرته حتى الآن.

حقق "صلاح" نفس الإنجاز لأول مرة في الفترة ما بين أغسطس وديسمبر 2021.

وفي سياق آخر، يواصل النجم المصري تحطيم الرقم القياسي لأكثر لاعب إفريقي إحرازا للأهداف في الدوري الإنجليزي، حيث وصل اليوم للهدف رقم 141. وكان دروجبا في السابق متصدرا الإحصائية برصيد 104 هدفا.

منذ أيام، سجل "صلاح" هدفا في مرمى لاسك لينز النمساوي في الدوري الأوروبي، ليصل إلى هدفه رقم 42 في جميع المسابقات الأوروبية، ليتساوى مع إنجاز الفرنسي تيري هنري نجم أرسنال السابق، ويتوقع أن يحطم صلاح إنجاز النجم الفرنسي.

فاز ليفربول على لاسك لينز النمساوي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في دور المجموعات بالدوري الأوروبي، أحرز الأول محمد صلاح، أضاف الثاني لويس دياز، والثالث أحرزه داروين نونيز.