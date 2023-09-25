فاروق جعفر: لم يحدث أني طلبت الانضمام لقائمة حسن لبيب.. "اللي بيقول كدا كذاب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:



أكد كابتن فاروق جعفر، نجم فريق الزمالك الأسبق والمرشح في انتخابات نادي الزمالك المقبلة على منصب الرئيس أنه لم يطلب من منافسه المرشح حسن لبيب أن يكون ضمن قائمته، معقبًا: "لم يحدث أني طلبت أن أكون في قائمة حسن لبيب ومن يقول ذلك كاذب جداً ويعلم انه كاذب".

وأضاف، "جعفر"، في لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "اون إي"، اليوم الأحد، قائلًا: "ما قاله طارق جبريل وهو المدير المالي السابق في النادي لم يحدث ولم يحدث بيننا أي أتصال منذ عامين إلا مرة واحدة، حينما كان مصاباً بوعكة وتلقى إتصالاً مني للاطمئنان عليه".

وأكمل: "أنا بحترم كابتن حسن لبيب ولم أتحدث معه في يوماً عن رغبتي في الانضمام لقائمته"

وعن سبب عدم خوضه الانتخابات السابقة، عقب قائلًا: "فكرة الترشح راودتني الآن لأن الفرصة متاحه أمام أبناء النادي، بينما في الانتخابات السابقة كان من الصعب خوضها في ظل مجلس الإدارة السابق، الانتخابات السابقة مكنش حد يعرف يكسبها بسبب وجود المستشار مرتضى منصور، أما الآن الساحة مفتوحة لكن من له إرادة وطموح".

ونفى فاروق جعفر أن يكون مدعوماً من رئيس النادي السابق كما يردد البعض قائلا: "لم أكن ولن أكون مدعوماً من أحد ولم تكن لي علاقة قوية بالمجلس السابق، والمرشح الكابتن حسن لبيب كان لديه تقارب كبير إبان رئاسته للجنة المؤقتة التي أمتدت فترتها 8 أشهر كان وقتها بينهما تقارب".

وأوضح أن قراره بالترشح مغامرة محسوبة وأنه في حال فوزه في الانتخابات، لن يجامل أحد في العمل وسيكون لكل ملف مسؤول متخصص يقوم بدوره كاملاًدون تدخل أو هيمنة، مؤكدًأ أن حال فوزه في الانتخابات يفجر مفاجأة حول مسئول ملف الكرة وسيكون نجم كبير جداً سيعلن حينها.