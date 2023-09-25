شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: مستوى الأهلى متصاعد وكولر محظوظ بدكة البدلاء القوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عماد متعب، نجم النادي الأهلي السابق، أن فريق الأهلي الحالي يسير في نسق تصاعدى، موضحا أن الانطلاقة بهذه القوة أمام المصري ثم فريق سان جورج في ذهاب تمهيدي دورى أبطال أفريقيا تمثل فألا حسنا، موضحا أن الفريق حقق النتيجة المطلوبة في ضربة البداية.

وأضاف متعب، في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: جماهير الأهلي تعاملت مع مباراة سان جورج بأنها في المتناول، لذلك لم تحضر بالأعداد الكبيرة، ووجودها في المباريات يكون له عامل السحر وأتوقع أن تمتلئ المدرجات في المباريات المهمة.

وتابع: كولر يملك حلولا كثيرة بوجود دكة بدلاء قوية، ونصيحتى لعبد القادر أن يركز في الملعب فقط ويستغل الفرصة، ولا يوجه الجماهير للتركيز مع تصرفاته، وأتمنى أن ينسى ما يقال عنه خارج الملعب لأن الجمهور من حقه النقد.

واختتم متعب: لم أكن أعرف موديست قبل تعاقد الأهلي معه، من المبكر الحكم عليه من مباراة المصري البورسعيدي وباعتراف كولر أن اللاعب غير جاهز، وأتوقع أن يترجم امكانياته في المباريات المقبلة.

وفاز الأهلي على نظيره سانت جورج بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي في لقاء الذهاب بدور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا؛ سجل حسين الشحات الهدف الأول في الدقيقة 29 بعدما قام بمراوغة رائعة للاعب سانت جورج، قبل أن يسددها على يسار حارس الفريق الاثيوبي وتسكن الشباك، بعدها سجل الشحات مجددا، وأضاف الهدف الثاني لصالح النادي الأهلي في الدقيقة 58 بعد تمريرة طولية من محمود كهربا إلى "الشحات" الذي يسددها ببراعة في شباك سانت جورج، قبل أن يحرز أحمد عبد القادر الهدف الثالث قبل نهاية المباراة بلحظات.