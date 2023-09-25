شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: التنوع فى قائمة الأهلى جعلنا لا نتأثر بالغيابات أمام سان جورج الإثيوبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، أن فوز فريقه على سان جورج الإثيوبي بثلاثية نظيفة في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، سيسهل مهمة الفريق الأحمر في مباراة العودة يوم الجمعة المقبل.

وقال كولر، في تصريحات لصفحة النادي الأهلي الرسمية عبر فيسبوك، عقب المباراة، إن سان جورج سيلعب بهجوم مكثف في مباراة الإياب، لكن الفوز سيمنح الثقة والأمان للاعبيه قبل المباراة القادمة، خاصة أنه بثلاثة أهداف دون رد.

وأشار كولر إلى أنه درس الفريق الإثيوبي بشكل جيد، عبر متابعة مباريات سابقة، موضحًا أن الشوط الأول لم يعجبه؛ لأنه كان يجب الهجوم بشكل أفضل، وإجبار المنافس على ارتكاب أخطاء أكثر وهو ما لم يحدث.

وكشف المدرب السويسري أنه أكد للاعبيه أنه في حالة الاستمرار على نفس الأداء، سيتسبب في استقبال أهداف من المنافس، ويجب تغيير الشكل في الشوط الثاني، ونجح الفريق في تنفيذ تعليماته والفوز بثلاثية.

وأوضح أن التنوع الذي يتمتع به الفريق في قائمته، جعله لا يجد تأثرا بأي غياب، بعد غياب تواجد رضا سليم للإيقاف، والفرنسي أنتوني موديست، مشيرًا إلى أن هذا التنوع يمنح فرصة المنافسة بين اللاعبين بجانب التدوير، كما أن فترة الإعداد لم تكن طويلة، لافتا إلى أن المباريات كثيرة في الفترة الحالية، وأن الفريق يحاول الوصول لأفضل إعداد.

وعبر كولر عن سعادته بحضور جمهور الأهلي، متمنيا حضور أكبر عدد من الجمهور في الفترة المقبلة، كما عبر عن سعادته بتفاعل اللاعبين مع الجمهور في احتفالهم.