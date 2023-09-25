شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت عبد الهادى: الزمالك قدم تظلما ضد عقوبات مباراة بيراميدز.. ولا أعلم سبب إيقافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مدحت عبد الهادى، المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، إنه لم يصدر منه أى تجاوزات خلال الأزمة التى حدثت فى نهاية مواجهة بيراميدز، مبديًا تعجبه من قرار إيقافه.

وقال عبد الهادى، خلال تصريحاته لقناة الزمالك، مع الإعلامى طارق يحيى، إن الزمالك قدم تظلما ضد العقوبات التى وقعت على النادى، ومنها عقوبة إيقافه، مطالبًا معرفة سبب إيقافه، خاصة أن تقرير مراقب المباراة لم يذكر أى تجاوز صدر منه.

وانتقد مدحت عبد الهادى ما يتعرض له الجهاز الفنى واللاعبين، منذ بداية الموسم، قائلاً: "مفيش غير الزمالك اللي بيتعرض للانتقادات وشائعات غريبة لكن الجهاز قافل على نفسه وقافل على اللاعبين".

وكانت رابطة الأندية المحترفة قد أصدرت عقوبات الجولة الأولى من الدورى المصرى الممتاز، طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

عقوبات بيراميدز

إيقاف فيليب بيريز مدرب فريق بيراميدز لمدة أربع مباريات، وتوقيع غرامة مالية قدرها 20000 جنيه، وذلك لطرده بسبب توجيه السباب للمنافس.

عقوبات الزمالك

إيقاف علاء الدين محمد رجب، مدرب أحمال فريق الزمالك، أربع مباريات، وتوقيع غرامة مالية عليه وقيمتها 20000 جنيه، وذلك لطرده بسبب سب المنافس.

إيقاف مدحت عبد الهادي، مدرب فريق الزمالك، مباراتين، وتوقيع غرامة مالية عليه وقيمتها 20000 جنيه وذلك بسبب السلوك غير الرياضي.

توقيع غرامة مالية على النادي قيمتها 20000 جنيه، وذلك للسباب الجماعي من الجماهير.

إيقاف محمود علاء الدين محمود "محمود علاء" مباراة واحدة، وذلك بسبب طرده بعد الحصول على إنذارين فى المباراة.