شكرا لقرائتكم خبر عن كاراسكو يحبط مفاجأة الباطن ويعبر بالشباب لثمن نهائي الكأس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

قاد البلجيكي كاراسكو فريق الشباب لبلوغ ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2024 بعدما سجل هدفي الانتصار على الباطن الناشط في الدرجة الأولى 2-1 ضمن دور الـ 32.

ونجا الشباب من المفاجأة بفضل هدف متأخر من الجناح البلجيكي قبل 4 دقائق من نهاية الشوط الإضافي الثاني بعدما سيطر التعادل 1-1 على الأشواط الإضافية.

وتقدم كاراسكو بالشباب على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الدقيقة 33 قبل أن يدرك الضيوف التعادل في الدقيقة 37 بواسطة البرازيلي اليمان.

وحجزت أندية الاتفاق والتعاون والحزم مقاعدها في ثمن النهائي بفوزها على جدة والقادسية والعربي، حيث فاز الاتفاق على جدة برباعية نظيفة كان نصيب الفرنسي موسى ديمبليه منها هدفين،وهدف لكل من الهولندي فينالدوم ومحمد الكويكبي.

وبثنائية موسى بارو وعبد الفتاح آدم عبر التعاون فريق القادسية بهدفين دون رد،في حين سجل الحزم ثلاثية في مرمى العربي الناشط في الدرجة الأولى عن طريق فايز سليماني «هدفين» ومحمد الثاين مقابل هدف وحيد سجله دييغو ميراندا للقادسية الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين.