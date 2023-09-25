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الامارات | رمسة ملاعب

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كايزر

طرح وكيل أعمال لاعبين اسم المدرب مارسيل كايزر على أحد أندية المحترفين التي تفكر في تغيير مدربها، وذلك بعدما تمت إقالته من تدريب الشباب السعودي، بينما يمتلك المدرب الهولندي خبرة كبيرة من سابق تجربته مع الجزيرة.

ترشيح

كشف مقربون من رئيس لجنة مهمة تتبع لاتحاد لعبة جماعية أنه رشح إدارياً رياضياً سابقاً لعضوية اللجنة الجديدة، والتي أعيد تشكيلها أخيراً من قبل الاتحاد المعني لكي تباشر مهامها رسمياً.

أخبار

عبر إداري في ناد لرياضة فردية عن استغرابه من عدم قيام اتحاد اللعبة الفردية بنشر أخبار البطولات التي يحرزها النادي إلا بوقت متأخر وليس في الوقت المناسب، قائلاً إن ذلك أمر غير احترافي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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