الامارات | «أبيض الشاطئية» يفوز على المنتخب السعودي في مباراة ودية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز منتخب كرة القدم الشاطئية على المنتخب السعودي بستة أهداف مقابل هدفين، في المباراة الودية الأولى التي جرت أول من أمس على الملعب الرملي في مقر اتحاد الكرة بدبي، وذلك في معسكره الداخلي الحالي، استعداداً لمشاركته المقبلة في مونديال الكرة الشاطئية «الإمارات 2023».

وسجل للمنتخب راشد عيد «هدفين»، حميد جمال، حميد المراشدة، علي محمدي وعباس علي. ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان مجدداً في الودية الثانية الأربعاء المقبل.