الامارات | توصية من لجنة التحكيم السابقة بزيادة مكافآت «قضاة الملاعب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن هناك توصية من قبل لجنة التحكيم السابقة بزيادة الحوافز والمكافآت المالية لقضاة الملاعب، وذلك تحفيزاً لهم لتقديم مستوى تحكيمي متطور، نظراً لأهمية المسابقات التي يقومون بإدارتها، سواء كان ذلك في بطولات الكأس أو دوري أدنوك للمحترفين أومسابقات أندية الهواة، علماً أن حكم الساحة يتقاضى حالياً 5000 درهم عبارة عن حافز مالي نظير إدارته للمباراة الواحدة في المسابقات المحلية في حين يتقاضى الحكم المساعد 3000 درهم.

وينتظر أن تكون هذه التوصية قيد الاهتمام أمام لجنة التحكيم الجديدة في مجلس إدارة اتحاد الكرة للدورة الانتخابية 2023-2027، وذلك نظراً للدور الكبير الذي يقوم به قضاة الملاعب في إنجاح المسابقات المختلفة، سواء تلك التي ينظمها اتحاد الكرة أو رابطة المحترفين. في جانب آخر تبلغ كلفة استقطاب طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة واحدة، سواء في مسابقة كأس رئيس الدولة، أو دوري أدنوك للمحترفين 170 ألف درهم يقوم بدفعها النادي الذي يتقدم بطلب للاستعانة بالحكم الأجنبي.

يذكر أن آخر زيادة حصل عليها قضاة الملاعب في ما يتعلق بالحوافز المالية لإدارة المباريات المحلية كانت في 2016، عندما تم زيادة مكافأة حكم الساحة من 3000 درهم إلى 5000 درهم، والحكم المساعد من 2000 إلى 3000 درهم.