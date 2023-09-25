الامارات | فوز دبا الفجيرة والتعاون و«يونايتد» والجزيرة الحمراء في دوري «الأولى»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق دبا الفجيرة فوزاً مثيراً على ضيفه «سيتي» بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما أمس، على ملعب دبا الفجيرة ليصعد إلى المركز الثالث برصيد ست نقاط، بينما تجمد رصيد «سيتي» عند ثلاث نقاط.

سجل أهداف دبا الفجيرة عامر عمر في الدقيقة 5، والبرازيلي هنريكو 64، والزيمبابوي تافادزوا دهليوابو 84، والعماني سعيد عبيد 90.

وفي مباراة ثانية فاز الجزيرة الحمراء على مضيفه الحمرية بهدفين مقابل هدف واحد، ليصبح رصيد الجزيرة الحمراء أربع نقاط، ويتجمد رصيد الحمرية عند ثلاث نقاط، حيث سجل للجزيرة الحمراء البرازيلي فيكتور هيرنيك في الدقيقة 20، والأرجنتيني بريان فينوجيلو 36، بينما سجل للحمرية المغربي يوسف الجبيلي 66.

وفاز التعاون على مضيفه الفجيرة بهدف نظيف سجله مالك أحمد في الدقيقة الأولى ليتجمد رصيد الفجيرة عند أربع نقاط، بينما صعد التعاون إلى المركز السادس برصيد خمس نقاط.

وفاز يونايتد إف سي على الرمس بأربعة أهداف لهدفين، إذ سجل للفائز الإيفواري موسى اودارجو في الدقيقة 3، والسنغالي باي باكاري 26، وأحمد سليمان 84، والسنغالي أبوبكر كاراماكو 90+1، بينما سجل لفريق الرمس البرازيلي فيرنانديز 21، ومواطنه جواو سانتوس 62، ليصبح رصيد يونايتد 4 نقاط، مقابل 3 للرمس.