الامارات | سيطرة إماراتية على المراكز الأولى في البطولة العالمية لـ «غلوبال ليزر رن»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطر لاعبو ولاعبات الإمارات على معظم المراكز الأولى في منافسات البطولة العالمية للخماسي الحديث لمسابقة الرماية بمسدس الليزر - والجري «غلوبال ليزر رن» التي اختتمت أول من أمس في نادي الشارقة الرياضي. وشارك في البطولة 700 لاعب ولاعبة من 18 دولة، في أكثر من 20 منافسة للأعمار السنية المختلفة (من تسع سنوات إلى 50 عاماً).

وأسفرت نتائج مسابقات الذكور عن فوز مايد حارب في فئة (تسع سنوات)، وذياب عمر في فئة (11 سنة)، وفي فئة (13 سنة) فاز عبدالرحمن سعيد، وفي فئة (15 سنة) علي عبدالله، وفي فئة (17 سنة) مكتوم أمين، وفي فئة (19 سنة) علي محمد.

وفي مرحلة العمومي للرجال فاز صالح مبارك بالمركز الأول، وفي مرحلة 40 سنة فما فوق، أنيس الوسلاتي من تونس، والمصري مصطفى صلاح عن مرحلة 50 سنة. وعلى صعيد نتائج الفتيات، فازت في فئة (تسع سنوات) علياء جاسم، وفي فئة (11 سنة) موزة الكتبي، وفي فئة (13 سنة) ريم محمد، وفي فئة (15 سنة) وديمة مرزوق، وفي فئة (17 سنة) عذاري عبدالله، وفي فئة (19 سنة) ميثاء محمد، وفي فئة (19 سنة - عمومي بنات) بدور عبدالله، وفي فئة 40 سنة فما فوق (+40) فازت رشا أحمد من مصر.