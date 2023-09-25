الامارات | «زلزال 77» بطلاً لسباق «الشراعية 22 قدماً» للشباب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج القارب «زلزال 77» لمالكه مروان المرزوقي بقيادة ابنه النوخذة عبدالله، بطلاً لفئة الشباب (تحت 21 عاماً) في سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، فاتحة أنشطة وفعاليات نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الموسم الجديد. وحل ثانياً القارب «برق 85» لمالكه حمد المنصوري بقيادة النوخذة خميس الحمادي، وثالثاً القارب «سلطان الخير 32» لمالكه ناصر المرزوقي بقيادة النوخذة محمد جاسم.

وحقق السباق نجاحاً كبيراً بفضل الجهود التنظيمية لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وشركاء النجاح من الدوائر والمؤسسات الحكومية والوطنية.

وشارك في السباق 40 قارباً اصطفت عند خط البداية قبالة جزر العالم، وأبحرت نحو خط النهاية قرب فندق برج العرب.

وفي فئة الناشئين (تحت 16 عاماً)، انتزع القارب «فلاح 25» لمالكه عبدالعزيز الحمادي بقيادة النوخذة محمد الحمادي المركز الأول، وعادت الوصافة إلى «الخياي 49» لمالكه محمد المرزوقي بقيادة النوخذة سيف المرزوقي، وثالثاً «الفهد 79» لمالكه الشيخ ناصر بن عيسى بن زايد آل نهيان بقيادة النوخذة راشد معيوف.