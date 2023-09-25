الامارات | فهد بدر: الفوز على خورفكان بداية لنتائج أفضل لـ «الصقور»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب المنتخب الأولمبي ونادي الإمارات فهد بدر إنه سعيد للغاية بالهدف الذي سجله في مرمى خورفكان، وعزز به نتيجة الفوز بهدفين نظيفين لفريقه أول من أمس في الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «الفوز على خورفكان سيكون بداية جديدة لفريق (الصقور) نحو تحقيق نتائج أفضل في المستقبل». وقال فهد بدر إن الهدف الذي سجله مهم للغاية بالنسبة له، كونه أمّن النقاط الثلاث للفريق، وقاده لتحقيق أول انتصار له في الموسم الجديد.

وتابع: «حققنا فوزاً مستحقاً بالأداء والنتيجة»، متمنياً أن يكون هذا الفوز داعماً له بالوصول لتشكيلة المنتخب في المستقبل. وقال إن سعادته كبيرة أيضاً، كونه يلعب إلى جانب نجمين كبيرين هما الإسبانيين إنييستا وألكاسير. وأهدت أسرة فريق الإمارات الفوز على خورفكان إلى لاعب النادي سالم سيف، والذي أجرى عملية جراحية في يوم المباراة، متمنين له العودة السريعة إلى الملاعب.