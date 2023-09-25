شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يحفز لاعبيه بمكافآت خاصة للفوز على بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
اختار بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، 21 لاعبا للدخول في معسكر مغلق، استعدادا لمواجهة بيراميدز ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها اليوم الإثنين ويستضيفها استاد السلام في تمام الرابعة عصرا.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد أبوجبل _ حسن شاهين
خط الدفاع: أيمن أشرف _ اسحاقو يعقوبو _ أمير مدحت _ سعيد سيمبوري _ معاذ الحناوي _ محمد بسيوني _ محمود الجزار
خط الوسط: محمد فتحي _ أحمد النادرى _ سيرجى اكا _ محمود سيد _ أحمد مدبولى _ عماد فتحى _ محمد عبد اللطيف جريندو _ إبراهيم حسن _ أحمد ياسر
خط الهجوم: كريم بامبو _ محمود قاعود _ أسامة فيصل.
وخسر فريق البنك الأهلي من نظيره فريق طلائع الجيش بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على استاد جهاز الرياضة فى افتتاح مباريات بطولة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2023 / 2024.
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