شكرا لقرائتكم خبر عن ريكاردو يستقر على استمرار أحمد عاطف فى قيادة هجوم فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق فيوتشر، على استمرار المهاجم أحمد عاطف فى التشكيل الأساسى للفريق بالمباراة المقبلة أمام الداخلية.

ويسعى المدرب البرتغالي ريكاردو فورموسينيو لاستغلال الحالة الفنية الجيدة للاعب، واستمرار التألق عقب الظهور بشكل جيد وإحراز هدف في المباراة السابقة أمام فاركو الماضية.

ومن المقرر أن يلتقى فريق مودرن فيوتشر نظيره الداخلية في الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث تقام المباراة على استاد القاهرة الدولى يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة السابعة مساء.

وكان فريق مودرن فيوتشر قد حقق أول ثلاث نقاط في بطولة نايل هذا الموسم، عقب الفوز على فاركو بثنائية نظيفة، أحرزهما أحمد عاطف ومحمود رزق.