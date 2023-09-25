شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك والمقاولون اليوم الاثنين 25 / 9 / 2023 فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع المقاولون العرب باستاد القاهرة الدولى، فى الأسبوع الثانى من عمر الدورى المصرى الجديد 2023 - 2024 ، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

ترتيب الزمالك والمقاولون العرب فى الدوري

يحتل الزمالك المركز التاسع فى جدول ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة، بعدما خاض لقاء وحيداً تعادل فيه وسجل هدفين وتلقت شباكه هدفين أمام بيراميدز، بينما يحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر بدون نقاط بعدما خاض لقاء وحيد خسره بهدفين دون رد أمام بلدية المحلة.

الزمالك يتفوق على المقاولون في القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 18.98 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للمقاولون العرب 5.98 مليون يورو.