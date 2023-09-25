شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يكلف بيرنيجر بتطوير أداء صلاح وطاهر وكريستو للمشاركة مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
وأبرز اللاعبين الذين يرغب كولر في تطوير أدائهم داخل الأهلي صلاح محسن وطاهر محمد طاهر وخالد عبد الفتاح وأحمد نبيل كوكا ومعتز محمد ومحمد زعلوك ومحمد الضاوي كريستو، من أجل الاستعانة بهم فى المباريات القادمة، في ظل رغبة الفريق في اتباع سياسة التدوير بين كل اللاعبين.
ويرغب كولر في معالجة القصور عند بعض اللاعبين، مثل اللمسة الأخيرة لدى صلاح محسن وطاهر محمد هر واللعب بالقدم الثانية بالنسبة لكريستو وخالد عبد الفتاح .
وتأهل الأهلي بعدها المشاركة في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، وتقام البطولة في السعودية شهر ديسمبر المقبل.
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