شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات قوية فى دورى المحترفين اليوم.. بتروجت مع أسوان الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل فى الرابعة عصر اليوم، الاثنين، مباريات الجولة الأولى من منافسات دورى المحترفين بـ4 لقاءات بين وادى دجلة مع مصر المقاصة، النصر للتعدين مع بترول أسيوط، بتروجت مع أسوان، وأخيرا النجوم مع مكادى.

ويستقبل فريق بتروجت بقيادة سيد عيد، فريق أسوان بقيادة حمدى حمدان باستاد بتروسبورت، في مباراة برائحة الدورى الممتاز، ومن الصعب التكهن بنتيجتها بعد قيام كل فريق بتدعيم صفوفهما بشكل قوى.

ويسعى سيد عيد، المدير الفني لفريق بتروجت، لاستغلال عامل الأرض فى خطف النقاط الثلاثة وتحقيق الفوز الأول أمام أحد المنافسين على بطاقات العبور للدورى الممتاز، واستغل المباريات الودية في عمل توليفة قوية من الصفقات الجديد واللاعبين القدامى للمنافسة منذ البداية على الصدارة.

بينما يأمل حمدى حمدان المدير الفني لفريق أسوان الذى تولى تدريب الفريق بعد رحيل عبد الحميد حسن، في وضع تشكيل قوى لأبناء تماسيح النيل للعودة بالنقاط الثلاثة خارج الديار، وطالب اللاعبين بضرورة القتال من أجل خطف النقاط الثلاثة أو العودة بالنقاط الثلاث.

وفى مباراة أخرى، يصطدم فريق وادى دجلة، بقيادة الكرواتى توليتش، بفريق مصر المقاصة بقيادة طارق حجاج، في مباراة قوية لا يمكن حسم أمرها لصالح أحد الفريقين، حيث قام كلا الفريقين بتدعيم الفريق بصفقات قوية من أجل العودة للدورى الممتاز من جديد، حيث غاب الفريقان منذ فترة عن الممتاز.

وتعاقد وادى دجلة مع كل من: محمد رزق من الجونة وأحمد دحروج قادمًا من فريق أسوان، مؤمن عاطف من الداخلية، عبد الكافي رجب حارس السكة الحديد، محمد الشبيني مدافع الإنتاج الحربي، أحمد داهش لاعب إيسترن كومباني، عبد الله كامل لاعب أسمنت أسيوط، يوسف محسن «اويا» لاعب العبور، ووليد عطية، ومحمود طلعت قادما من فريق الداخلية.

وفى نفس التوقيت يلتقى فريق النصر للتعدين مع بترول أسيوط على استاد نادى الأقصر، والنجوم مع فريق مكادى على استاد السكة الحديد في إطار نفس الجولة.