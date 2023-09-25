الامارات | ريال مدريد يسقط في الدوري الإسباني.. الصدارة لبرشلونة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض فريق ريال مدريد إلى الخسارة الأولى في الدوري الإسباني أمام غريمه وجاره نادي أتلتيكو مدريد عقب الخسارة بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة، ليتوقف رصيد ريال مدريد عند 15 نقطة ويهدي الصدارة مؤقتا إلى برشلونة وجيرونا بفارق نقطة واحدة.

وجاءت المباراة قوية عادة مباريات الفريقان، وأحرز ثلاثية أتليتكو مدريد، الإسباني ألفارو موراتا "هدفين" في الدقيقتين 4 و46، والفرنسي أنطوان غريزمان في الدقيقة 18، بينما سجل لاعب الوسط الألماني توني كروس، هدف ريال مدريد الوحيد بتسديدة قوية في الدقيقة 35.

وتعتبر هذه هي الخسارة الأولى لريال مدريد في الدوري هذا الموسم بعدما حقق الانتصار في أول خمس جولات، وتراجع ريال مدريد للمركز الثالث بعد الخسارة، بينما رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس، وربما ستكون هذه المباراة استعادة لقوة الفريق المنافس دائماً على لقب البطولة بجانب الغريمين ريال مدريد وبرشلونة.