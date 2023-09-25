بطولة فرنسا: سان جرمان يحسم الكلاسيكو برباعية

الرياص - اسماء السيد - باريس: حسم باريس سان جرمان حامل اللقب الكلاسيكو أمام غريمه مرسيليا عندما تغلب عليه 4-0 الأحد على ملعب "بارك دي برانس" في باريس في المرحلة السادسة من بطولة فرنسا لكرة القدم، لكنه خسر جهود نجمه كيليان مبابي بسبب إصابة في الكاحل الأيسر.

وضرب باريس سان جرمان بقوة في الشوط الاول وأنهاه بهدفين نظيفين سجلهما مدافعه الدولي المغربي أشرف حكيمي (8) ومهاجمه الوافد حديثا من أينتراخت فرانكفورت الالماني الدولي راندال كولو مواني (37)، قبل أن يوجه الضربة القاضية لغريمه التقليدي في الثاني بهدفين للوافد الآخر الدولي البرتغالي غونسالو راموش (47 و89).

ودخل راموش بديلا لمبابي في الدقيقة 32 بعدما تعرض الأخير لإصابة في الكاحل الأيسر اثر تدخل من المدافع الأرجنتيني ليوناردو باليردي في الدقيقة السابعة وهو الخطأ الذي افتتح منه حكيمي التسجيل.

وتلقى مبابي تدخلين طبيين في سعيه الى مواصلة اللعب لكنه طلب استبداله في الدقيقة 32.

وعوَّض النادي الباريسي سقوطه على أرضه أمام ضيفه نيس 2-3 في المرحلة الماضية وصالح جماهيره بفوز غال على غريمه مرسيليا مواصلا استعادة توازنه عقب فوزه على بوروسيا دورتموند الالماني 2-0 الثلاثاء في الجولة الاولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وارتقى باريس سان جرمان الى المركز الثالث بفارق الاهداف امام موناكو المتصدر السابق، فيما مني مرسيليا بخسارته الاولى هذا الموسم وتراجع الى المركز السابع بعدما تجمد رصيده عند تسع نقاط.

وضغط باريس سان جرمان منذ البداية ونجح في افتتاح التسجيل عبر حكيمي من ركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة سددها قوية رائعة بيمناه وأسكنها الزاوية اليسرى للحارس الاسباني باو لوبيس (8).

ورد مرسيليا بتسديدة للبرتغالي فيتينيا ارتدت من الدفاع (12)، ثم رأسية للاعب نفسه فوق العارضة (22).

وكان حكيمي الذي سجل أحد هدفي الفوز على دورتموند الثلاثاء، وراء الهدف الثاني لنادي العاصمة عندما سدد كرة قوية بيمناه من خارج المنطقة ارتدت من القائم الايمن وقدم الحارس لوبيس وتهيأت أمام مواني الذي تابعها داخل المرمى الخالي (37).

ووجه راموش الضربة القاضية لمرسيليا مطلع الشوط الثاني بضربة رأسية قوية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية لموسى ديمبيليه (47)، قبل أن يسجل ثنائيته اثر تمريرة من مواني بعد هجمة مرتدة سريعة قادها الاخير من منتصف ملعب فريقه (89).

وهي المرة الاولى التي ينجح فيها راموش في هز الشباك مع سان جرمان منذ انتقاله الى صفوفه قادما من بنفيكا البرتغالي هذا الصيف.

فوز أول للنس

وارتقى ستراسبورغ الى المركز الخامس بفوزه الثمين على مضيفه متز 1-0.

وسجل حبيب ديارا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 83.

وهو الفوز الثالث لستراسبورغ هذا الموسم، فرفع رصيده الى 10 نقاط في المركز الخامس، فما مني متز بخسارته الثانية هذا الموسم وتجمد رصيده عند ثماني نقاط في المركز الحادي عشر.

وانتظر لنس، وصيف بطل الموسم الماضي، المرحلة السادسة لتحقيق فوزه الأول عندما تغلب على ضيفه تولوز 2-1.

وكان تولوز البادئ بالتسجيل بواسطة مهاجمه الإسباني سيسار جيلابيرت بينا (33)، وأدرك ويسلي سعيد التعادل (45+2) قبل أن يسجل الغيني مورغان غيلافوغي هدف الفوز للنس (84).

واكتفى لنس بنقطة واحدة في المراحل الخمس الاولى من الدوري من تعادل واربع هزائم، قبل أن يقتنص فوزه الأول اليوم ويتخلص من المركز الاخير بعدما رفع رصيده إلى أربع نقاط بفارق نقطتين خلف تولوز الرابع عشر.

وأعرب مدرب لنس فرانك إيز عن سعادته بالفوز الاول لفريقه، وقال "الانتصارات دائمًا ما تكون جيدة، وأكثر من ذلك عندما ننتظرها، أتمنى أن يسمح هذا الفوز الأول بتحرر جيد للاعبين".

وبالنتيجة ذاتها، تغلب لوهافر على ضيفه كليرمون فيران. سجل للفائز المغربي الأصل نبيل العليوي (4) والغيني محمد بايو (7)، وللخاسر المالي شيخ عمر كوناتيه (45+1).

وصعد لوهافر الى المركز السادس برصيد تسع نقاط، فيما تراجع كليرمون فيران الى المركز الاخير برصيد نقطة واحدة.

وتعادل مونبلييه مع رين سلبا.

وتختتم المرحلة الثلاثاء بلقاء ليل مع رينس.