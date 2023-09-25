الدوري المصري.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لنادي الزمالك أمام المقاولون العرب، اليوم الإثنين في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك أمام المقاولون العرب، في السابعة مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويأمل الفريق الأبيض، لتحقيق الفوز والعودة للانتصارات، عقب التعادل في الجولة الأولى، أمام بيراميدز بهدفين لكل فريق، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الدفاع الجوي.

ويتم نقل مباراة الزمالك والمقاولون العرب على قناة أون تايم سبورتس الأولى، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

ويعمل الكولومبي خوان أوسوريو، المدير الفني للفريق، على تحقيق الأبيض الفوز من أجل العودة للطريق الصحيح وتعديل مركزه في جدول المسابقة.