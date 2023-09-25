طلب زيادة.. ميدو يكشف لغز رحيل باتشيكو عن بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - علق أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، على احتمالية رحيل جايمي باتشيكو عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "حال رحل باتشيكو عن بيراميدز تعويضه سيكون صعب للغاية وسيكون الأمر خسارة لفريق بيراميدز وكذلك الدوري المصري"

واختتم: "باتشيكو طلب زيادة في عقده وراتبه من بيراميدز، ولم يتم حسم الأمر إلى الآن".

وكانت الصحف البرتغالية كشفت عن وجود عرض من نادي مارسيليا الفرنسي للتعاقد مع باتشيكو، ومن جانبه أكد المدرب أنه أخطر إدارة بيراميدز برغبته في الرحيل عقب مواجهة البنك الأهلي المقبلة.