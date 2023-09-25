‎"سياسة مجبرة".. نيرة الأحمر تكشف سبب إيقافها عن العمل بقناة الزمالك بقرار المجلس السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - أكدت نيرة الأحمر المرشحة على عضوية نادي الزمالك، أن القاعدة الجماهيرية التي تتمتع بها داخل النادي، يمثل عليها عبء كبير ويشعرها بخوف، بسبب المسؤولية الملقاة عليها.

‎وتابعت الأحمر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "أتمنى أن أكون على قدر الثقة، وسوف يتم الإعلان عن برنامجي الانتخابي، في مؤتمر صحفي مع القائمة".

‎وأضافت نيرة الأحمر: "القائمة ليس معناها الانفراد بالقرارات ولكن هناك تشاور، وعضوية تحت السن مهامها كبيرة، وتم تكليفي ببعض المهام، وسعيدة بالتواجد في قائمة يوجد بها قامات كبيرة من الشخصيات".

‎وقالت: "حسين لبيب عقد مع القائمة جلسة، وطمأن الجميع أنه لن يكون هناك انفرادية في القرارات، وأخوض الانتخابات لأول مرة رغم أنه كان هناك محاولات قوية لترشحي في الانتخابات السابقة، ولم أتردد لحظة في الدخول بالقائمة".

‎واختتمت: "عملي الإعلامي لن يتعارض مع عملي داخل نادي الزمالك، وسأستمر في القناة عقب انتهاء الانتخابات، والفترة السابقة داخل القناة كانت تسير حسب سياسة مُجبرة من مجلس الإدارة السابق، وتم إيقافي من العمل لعدم الاتفاق على السياسة الموجودة".