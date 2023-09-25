شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه المقاولون العرب فى الجولة الثانية بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصطدم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بنظيره المقاولون العرب، عندما يحل ذئاب الجبل ضيفًا على الفارس الأبيض، في المباراة التي تجمعهما فى السابعة مساء اليوم الاثنين باستاد القاهرة الدولي في الأسبوع الثاني من عمر الدوري المصري الجديد 2023 – 2024، ويدخل الزمالك المباراة باحثًا على أول فوز في البطولة بعد التعادل مع بيراميدز في الجولة الأولى بنتيجة 2 / 2، فيما يبحث المقاولون عن الفوز الأول أيضًا بعد الخسارة من بلدية المحلة بثنائية.

وحرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك، على معالجة الأخطاء الفنية التي ارتكبت فى مواجهة بيراميدز، كما منح أوسوريو بعض التعليمات الهجومية للاعبى الفريق الأبيض من أجل تنفيذها خلال مواجهة ذئاب الجبل، وحدد عناصر القوة والضعف في صفوف الفريق المنافس وكيفية استغلالها.

وتشهد قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب عودة أحمد سيد زيزو الذى غاب عن مواجهة بيراميدز بسبب الإيقاف، فيما يعود التونسي سيف الدين الجزيرى الذى استبعد من مباراة بيراميدز، كما تماثل محمد عواد حارس المرمى للشفاء ليعود لقائمة الفريق، فيما يغيب محمود علاء الذى تعرض للإيقاف لمباراة واحدة بعد الطرد في المباراة الماضية.

ومن المقرر أن يغيب مدحت عبد الهادي مدرب الزمالك عن التواجد على المقاعد الفنية في مباراة المقاولون بعدما تم إيقافه مباراتين وتغريمه 20000 جنيه بسبب السلوك غير الرياضي في مباراة بيراميدز، كما تم إيقاف علاء الدين محمد رجب مدرب أحمال فريق الزمالك أربع مباريات، وتوقيع غرامة مالية عليه وقيمتها 20000 جنيه، وذلك لطرده بسبب سب المنافس، توقيع غرامة مالية على النادي قيمتها 20000 جنيه وذلك للسباب الجماعي من الجماهير.

على الجانب الآخر، تحدث شوقي غريب، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، مع لاعبى فريقه حول ضرورة السعي لتحقيق أول فوز في مسابقة الدورى لهذا الموسم على حساب الزمالك، مؤكدًا أن اللاعبين معظمهم مرهقون من مواجهة بيراميدز الصعبة، وهو ما يجب علي ذئاب الجبل استغلاله، وتعويض الخسارة من بلدية المحلة، كما حرص شوقي غريب على إعادة مشاهدة مواجهة بيراميدز من أجل الوقوف على عناصر القوة والضعف في صفوف الأبيض، كما حذر "غريب" من انطلاقات زيزو العائد للمشاركة، كما حذر من استقبال أهداف مبكرة قد تؤدى لقلب موازين اللقاء.