شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار غياب السولية ومتولي ونيدفيد عن مواجهة الأهلى وسان جورج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الثلاثي عمرو السولية ومحمود متولي وكريم نيدفيد لاعبو الأهلي الغياب عن فريقهم في مباراته القادمة أمام سان جورج الإثيوبي، فى إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها الجمعة المقبل، بعدما غابوا عن مباريات الأهلي الماضية منذ بداية الموسم الحالي بسبب الإصابة.

ويعاني عمرو السولية من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية، فيما يعاني محمود متولي من الإصابة بشد فى الأمامية، ويعاني كريم نيدفيد من الإصابة بمزق خفيف فى العضلة الأمامية أيضا، ويؤدي الثلاثي برنامجا تأهيليا فى الوقت الحالي تحت إشراف الجهاز الطبي برئاسة الدكتور أحمد جاب الله.

ومن المقرر أن يخضع الثلاثي للفحص الطبي من قبل الجهاز الطبي بالأهلي، لتحديد موعد انتظامهم فى التدريبات الجماعية، بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذى يؤدونه في الوقت الحالي.