شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار غياب السولية ومتولي ونيدفيد عن مواجهة الأهلى وسان جورج والان مع تفاصيل الخبر
ويعاني عمرو السولية من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية، فيما يعاني محمود متولي من الإصابة بشد فى الأمامية، ويعاني كريم نيدفيد من الإصابة بمزق خفيف فى العضلة الأمامية أيضا، ويؤدي الثلاثي برنامجا تأهيليا فى الوقت الحالي تحت إشراف الجهاز الطبي برئاسة الدكتور أحمد جاب الله.
ومن المقرر أن يخضع الثلاثي للفحص الطبي من قبل الجهاز الطبي بالأهلي، لتحديد موعد انتظامهم فى التدريبات الجماعية، بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذى يؤدونه في الوقت الحالي.
الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوز في نهائي الموسم الماضي على الوداد المغربي، ليحصد البطولة رقم 11 في تاريخه.
وتأهل الأهلي بعدها المشاركة في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، وتقام البطولة في السعودية شهر ديسمبر المقبل.
ونجح الأهلى في التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا في آخر 4 نسخ، حيث حصد ألقاب 2020 و2021 و2023 وخسر نهائي 2022.
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