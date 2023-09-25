شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الزمالك والمقاولون العرب فى الدوري قبل مواجهة الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى فى الأسبوع الثانى من عمر الدورى المصرى الجديد 2023 - 2024.

ويقود المباراة أمين عمر حكم ساحة، ويعاونه كل من أحمد حسام طه وسيد نافع ويتواجد مصطفى شهدي كحكم رابع ، ويقود المباراة من غرفة الفيديو محمد عادل ويعاونه سامي هلهل.

ويحتل الزمالك المركز التاسع فى جدول ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة، بعدما خاض لقاء وحيداً تعادل فيه وسجل هدفين وتلقت شباكه هدفين أمام بيراميدز، بينما يحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر دون نقاط بعدما خاض لقاء وحيد خسره بهدفين دون رد أمام بلدية المحلة.

وفرض فريق الزمالك التعادل على بيراميدز بهدفين لكل منهما، فى المباراة التي جمعت الفريقين باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الأولى ليتقاسم الفريقان أول نقطة لكل منهما في بطولة دوري نايل .أحرز هدفي بيراميدز كل من عبد الله السعيد في الدقيقة 24 ورمضان صبحي في الدقيقة 78 ، فيما أحرز هدفي الزمالك كل من دونجا في الدقيقة 59 ، وابراهيم نداي في الدقيقة 61.