شكرا لقرائتكم خبر عن موديست يواصل الغياب عن الأهلى فى مباراة سان جورج الإثيوبى المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفرنسى أنتونى موديست مهاجم الاهلى الغياب عن فريقه فى مباراة سان جورج الإثيوبى المقرر لها مساء الجمعة المقبل، فى إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة الدولى بسبب عدم القيد.

يأتي غياب أنتوني موديست بسبب قيده فى فترة القيد الثالثة المستحدثة هذا الموسم من 1 إلى 30 سبتمبر، وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إذ لا يحق للاعبين الذين يتم قيدهم خلال هذه الفترة المشاركة في مباريات دور الـ32، ويحق لهم المشاركة بداية من دور المجموعات، علمًا بأن هذا السبب منعه أيضاً من المشاركة في مباراة السوبر الأفريقي الماضية بجانب مباراة الذهاب أمام سان جورج والتى فاز بها الأهلى بثلاثية دون رد.

وتسمح لوائح الاتحاد الأفريقي بمشاركة اللاعبين المسجلين بالفعل فى قائمة النادي الأفريقية قبل فترة القيد الثالثة، أى الذين قيدهم الأهلي فى فترة القيد الأولى خلال شهر يوليو الماضي، ثم فى الفترة الثانية التى كانت من 1 إلى 31 أغسطس، بالمشاركة فى دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وشارك موديست فى مباراة المصري البورسعيدى بالجولة الأولى للدوري والتى فاز بها الاهلى برباعية دون رد ليسجل الظهور الاول بالقميص الاحمر.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى فوزاً بثلاثية نظيفة على سانت جورج، سيطر المارد الأحمر على المباراة من بدايتها إلى نهايتها، ولاحت أمام لاعبيه أكثر من فرصة محققة لهز الشباك، لكنها لم تصل للنهاية السعيدة نتيجة لقلة التوفيق وعدم إتقان اللمسة الأخيرة، كما تصدت العارضة لهدفين محققين من تسديدتي إمام عاشور ورامي ربيعة.