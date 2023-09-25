شكرا لقرائتكم خبر عن أنس عبد المطلب ضمن أفضل 5 مواهب فى معسكر الاتحاد الدولى للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع اختيار الاتحاد الدولى للسلة على 5 لاعبين فى معسكر الاتحاد الدولى "FIBA"، الذى يضم 55 موهبة شابة فى المعسكر الذى أقيم بمالى فى الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر الجارى، ومن بين اللاعبين الذين تم اختيارهم أنس محمد عبد المطلب لاعب منتخب الناشئين، بجانب لاعبين من مدغشقر والمغرب وغينيا والكونغو.

وأقام الاتحاد الدولى للسلة معسكراً للمواهب الشابة على مستوى 30 دولة، بمشاركة 55 لاعباً من المتأهلين إلى كأس العالم مع منتخبات الناشئين، وفى نهاية المعسكر تم اختيار 5 لاعبين من بينهم المصرى أنس محمد عبد المطلب.

من جهته أكد محمد عبد المطلب نائب رئيس رابطة NBA AFRICA ورئيس المكتب فى مصر، أن اختيار لاعبين مصريين للمعسكر من البداية أمر مشرف، واختيار أحدهم ضمن أفضل خماسى عالميا يٌعد حافزا كبيرا ودعما وتشجيعا للاعبين لبذل جهد أكثر خلال الفترة المقبلة.

أفضل 5 لاعبين