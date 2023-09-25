7 انتصارات فى الأسبوع الأول بدوري نايل قبل انطلاق الجولة الثانية.. تعرف عليها

القاهرة - سامية سيد - تنطلق مساء اليوم، الاثنين 25/ 9 / 2023، مباريات الجولة الثانية من دورى نايل 2023/ 2024، بمواجهتين قويتين بين الزمالك والمقاولون العرب، والبنك الأهلى مع بيراميدز، وقررت لجنة المسابقات فى رابطة الأندية المصرية تأجيل مباراة الأهلي وسيراميكا فى الجولة الثانية من الدوري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن بلدية المحلة وطلائع الجيش ومودرن فيوتشر والاتحاد السكندري والداخلية وزد، فيما ظلت أندية الإسماعيلي والمصري والمقاولون العرب وسيراميكا وإنبي والبنك الأهلي وفاركو بلا رصيد من النقاط.