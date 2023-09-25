شكرا لقرائتكم خبر عن رضا سليم يعود للمشاركة مع الأهلى أمام سان جورج بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود لاعبه المغربى رضا سليم جناح الفريق فى مباراة سان جورج الإثيوبى، المقرر لها مساء الجمعة المقبل فى إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا بعد انتهاء الإيقاف.

وغاب رضا سليم عن مواجهة سان جورج الإثيوبي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا التى أقيمت أمس الأحد وفاز بها المارد الأحمر بثلاثية دون رد.

وجاءغياب رضا سليم عن مواجهة سان جورج بسبب إيقافه من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعد تعرضه للطرد فى آخر مباراة لفريقه السابق الجيش الملكي المغربي في بطولة الكونفدرالية.

وتألق رضا سليم مع الأهلي في مباراته الأولى بالدوري المصري ضد المصري البورسعيدي حيث سجل هدفا رائعا وقدم مستوى مميز من الناحية الهجومية وقبله في مباراة السوبر الإفريقي.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى فوزاً بثلاثية نظيفة على سانت جورج، سيطر المارد الاحمر على المباراة من بدايتها إلى نهايتها، ولاحت أمام لاعبيه أكثر من فرصة محققة لهز الشباك، لكنها لم تصل للنهاية السعيدة نتيجة لقلة التوفيق وعدم إتقان اللمسة الأخيرة، كما تصدت العارضة لهدفين محققين من تسديدتي إمام عاشور ورامي ربيعة.