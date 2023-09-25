شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يخوض مراناً صباحياً استعداداً لمواجهة زعيم الثغر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلي تدريباته صباح اليوم، الأحد، ضمن برنامج الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندري الخميس المقبل باستاد الإسماعيلية فى ثاني جولات مسابقة الدوري الممتاز.

المران اشتمل على عدة تدريبات متنوعة، منها جمل فنية وخططية بهدف زيادة الفاعلية لتسجيل الأهداف، فضلا عن تدريبات بدنية بهدف رفع المعدلات البدنية للاعبين.

كما تم تنظيم تقسيمة حماسية بين اللاعبين بغرض الوقوف على مدى استيعابهم للخطط الفنية المرغوب تطبيقها خلال اللقاءات المقبلة.

قرر إيهاب جلال، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، تطبيق نظام اليوم الكامل فى البرنامج التدريبى للاعبين حتى مباراة الاتحاد السكندري المقبلة، واستقر المدير الفنى على منع الإجازات حتى موعد اللقاء، حيث يخوض الدراويش مراناً صباحياً اليوم، الاثنين، على أن يخوض مراناً مسائياً غداً الثلاثاء ثم يختتم تدريباته مساء الأربعاء.

واستقر إيهاب جلال، المدير الفني للنادى الإسماعيلى ، على تواجد الغانى ياو أنور في خط هجوم الفريق خلال مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها السابعة مساء الخميس المقبل باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

وقرر إيهاب جلال عودة ياو أنور لقيادة هجوم الدراويش فى مباراة زعيم الثغر، بعدما جلس اللاعب بديلا في مباراة زد بالجولة الأولى للمسابقة وشارك في ودية بورفؤاد التي أقيمت مساء الجمعة وسجل هدفين ليقود الفريق الأصفر للفوز بثلاثية دون رد.

وتسلم إيهاب جلال المدير الفني للنادى الاسماعيلى ، تقريرا من جهازه المعاون عن نقاط القوة والضعف في صفوف الاتحاد السكندري قبل ملاقاته بالجولة الثانية للمسابقة.

ويرغب إيهاب جلال في الوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف زعيم الثغر بعد سلسلة التدعيمات القوية التي أجراها الاتحاد في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة بحثاً عن الظفر بأول فوز بدوري هذا الموسم.