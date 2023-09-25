شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يجرى عدة تعديلات على تشكيل الزمالك فى مواجهة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عدة تعديلات على تشكيل الزمالك الذى سيخوض به مواجهة المقاولون العرب، فى السابعة مساء اليوم الاثنين باستاد القاهرة الدولي، فى الأسبوع الثاني من عمر الدوري المصري الجديد 2023 – 2024.

واستقر أوسوريو على إجراء بعض التعديلات على التشكيل، حيث سيدخل محمد عبد الغنى أو حسام عبد المجيد ضمن التشكيل الأساسى لتعويض غياب محمود علاء الذى تلقى البطاقة الحمراء فى مواجهة بيراميدز الماضية، وأيضًا غياب حمزة المثلوثى الذى استبعد من القائمة.

كما يعود التونسى سيف الدين الجزيرى لقيادة الهجوم الأبيض فى لقاء ذئاب الجبل، بعدما كان مستبعدًا من مواجهة بيراميدز، فيما سيجرى المدرب تعديلاً على مركز وسط الملعب فى ظل غياب عمر جابر ونبيل عماد دونجا المستبعدين من القائمة.

وتضم القائمة كلاً من: حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي. خط الدفاع: محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر. خط الوسط: عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي. خط الهجوم: ناصر منسي - سيف الجزيري.

وشهدت القائمة عودة محمد صبحى بعد شفائه من الإصابة، كما عاد سيف الدين الجزيرى الذى كان مستبعدًا من مواجهة بيراميدز، وعاد أحمد زيزو، واستبعد من المباراة حمزة المثلوثى وعمر جابر ونبيل عماد دونجا، كما استبعد محمود علاء للإيقاف. كما تواجد حسام عبد المجيد فى القائمة، بعدما اعتذر للخواجة الكولومبى عن اعتراضه على الخروج من تشكيل مواجهة بيراميدز، واكتفى المدرب بمعاقبته ماديًا فقط.

وكانت لجنة الحكام باتحاد الكرة، قررت تعيين الحكم الدولى أمين عمر لإدارة مباراة الزمالك والمقاولون العرب، ويضم الطاقم كلا من أمين عمر حكم ساحة، ويعاونه أحمد حسام طه وسيد نافع مساعدان، ومصطفى الشهدى حكم رابع، ومحمد عادل حكم فيديو وسامى هلهل حكم مساعد فيديو.