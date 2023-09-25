شكرا لقرائتكم خبر عن مشجعو تشيلسي يطالبون بطرد المدرب بوكتينيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

عبر مشجعو تشيلسي الإنجليزي عن غضبهم مما وصفوه بـ«الرقم القياسي بالهزائم» عقب الخسارة من أستون فيلا بهدف مساء الأحد.

تركت الهزيمة في معقل الفريق اللندني بالمركز الـ14 وارتفعت الشكوك حول قدرة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو على قيادة الفريق هذا الموسم، خصوصاً بعد صيام عن التسجيل للمباراة الثالثة على التوالي.

ومن تعليقات المشجعين:«كيف تحول تشيلسي من فائز بلقب أوروبا عام 2021 لفريق لا يستطيع الفوز بمباراة واحدة ؟ 6 انتصارات للفريق منذ أكتوبر 2022 أمر مرفوض» ،و«سنواصل الهزائم إن واصلنا على هذا المنوال، لا أعذار بعد اليوم، أشك في بقاء بوكتينيو حتى ديسمبر»، و«لا يمكنك الفوز بالمباراة مع هذه التشكيلة» ،و«القرارات كانت سيئة جداً، كي تكون مدرباً كبيراً عليك أن تكون قادراً على إدارة المباراة في المواقف الصعبة حتى عندما لا تكون الأفضلية لك».

بعد المباراة، طلب المدرب من المالكين والمشجعين مزيداً من الصبر والدعم لخطته وأضاف:«أعتقد أننا كنا نستحق عائداً أفضل في الشوط الأول وبدأنا الشوط الثاني بأفضلية عليهم، لكن الطرد غير المباراة في الدقيقة 60».

المشجعون اطلقوا على بوكتينيو «جراهام بوتر 2.0» لأنه نسخة من المدرب السابق الذي فشل أيضاً وطرد وقال أحدهم: «لا يستطيع المدرب حتى اتخاذ قرارات جريئة، تكتيكه ضعيف ونتراجع للوراء معه» ،وقال آخر:«يجب وضع تياغو سيلفا على الدكة وعلى ليفي كولويل أن يلعب كقلب دفاع والبدء بكول بالمر بدلاً من كونور كالاغر، أوه ويجب طرد بوكتينيو».