شكرا لقرائتكم خبر عن قانون أمريكي يفرض ضريبة على بيع تذكرة مباريات ميسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

أصدر صندوق الضريبة الأمريكي قانوناً جديداً ينص على دفع المشجع الذي يعيد بيع تذكرته لمشاهدة مباراة لميسي ضريبة في 2024.

وطلب الصندوق معلومات من شركات إعادة بيع التذاكر حول الأشخاص الذين حصلوا على أكثر من 600 دولار من إعادة بيع التذاكر هذا العام وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال.

وجاء القانون، الذي يشمل تذاكر حفلات نجوم الفن أيضاً من أمثال تيلور سويفت وبيونسيه، بعدما قفز سعر تذكرة مباراة إنتر ميامي من 30 دولاراً إلى 225 دولاراً منذ انضمام ميسي للفريق في يوليو، وقالت إحدى شركات إعادة بيع التذاكر إن نسبة إعادة البيع ارتفعت 70 في المئة عن السابق.

وقال أحد المشجعين إن مشاهدة ميسي لا تحصل سوى مرة في العمر، لكن إعادة بيع التذكرة يغطي كلفة تذاكر الموسم كله وهذه أيضاً فرصة لا تعوض وأضاف أحد المشجعين: «هل رأيتم كم ارتفعت أسعار التسوق هذه الأيام؟».

ويتراوح الخصم الضريبي على إعادة البيع بين 10 و37 في المئة إن باع المشجع تذكرته خلال العام الواحد ويتوقع الصندوق الحصول على عوائد بقيمة 44 مليون دولار في 2024 مقارنة ب11.1 مليون دولار في 2021.