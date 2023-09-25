الامارات | من الباب السعودي.. عودة زين الدين زيدان للملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فتحت أزمة النجم البرازيلي نيمار والبرتغالي خورخي خيسوس مدرب الهلال الباب الواسع أمام عودة الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان إلى الملاعب مجدداً ليقود النادي السعودي خلفاً للبرتغالي الذي طرأت مشكلات كثيرة بينه وخيسوس قد تسفر عن إقالة الأخير بعد تعادل "الزعيم" مع نافباخور 1-1 بدوري أبطال آسيا وضمك بالنتيجة نفسها في الدوري السعودي.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن مشادة حدثت بين نيمار خيسوس اعتراضاً على الطريقة التي يدير فيها الأخير كتيبة الهلال المدججة بالنجوم محملاً إياه مسؤولية التعادلين السابقين، في وقت بدأ فيه الهلال التحضير لصفقة جديدة كبيرة بالتعاقد مع مدرب ريال مدريد السابق زين الدين زيدان الذي لطالما تلهّفت الجماهير على عودته للملاعب بعدما ربطت تقارير الريال أو باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد للانتقال إليها.

ويحتل الهلال المركز الثاني في الدوري السعودي برصيد 17 نقطة بعد مرور 7 جولات حيث فاز بخمس مباريات وتعادل في اثنتين، خلف الاتحاد المتصدر صاحب الـ18 نقطة.