شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعباً فى قائمة غزل المحلة استعدادا لجمهورية شبين بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد عيد، المدير الفني لفريق غزل المحلة، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة جمهورية شبين فى الجولة الأولي لمسابقة دوري المحترفين المقرر لها غدا الثلاثاء.

وجاءت قائمة غزل المحلة لمواجهة جمهورية شبين كالتالي:

عمــرو شعبان، محمود الحضري، علي عباس، عمرو الجزار، محمد حجازي، محمد جابر، أوشــــا، محمود مسعد، أحمد طارق، محمد أبو الحمد، خالد الإخميمي، محمود غالي، محمود علاء، أسامة خليل، يوسف بيبو، عبد الرحمن دودي، رجب مارو، عمـوري، أحمد مجدي، عبد الله بيكا، عبده يحـيى، تشـارلز بـاسي.

ويحل فريق غزل المحلة بقيادة خالد عيد ضيفا على فريق جمهورية شبين على ملعب الجمهورية بشبين، في مباراة جماهيرية كبيرة، حيث يأمل المحلة بالعودة بالنقاط الثلاثة بعد تدعيم صفوفه بعدة صفقات قوية والتي جاءت أبرزها كالتالى: يوسف بيبو، أحمد حجى، محمد أحمد عبد الحميد “قطة”، محمد مصطفى “إيفا”، أحمد سودانى، عبد الرحيم “عمورى”، محمود غالى” وأحمد مجدى، أحمد كشرى ومجدى صبرى، محمد أبو الحمد ورجب جمال، وأخيرا أحمد طارق ومحمد حجازى.