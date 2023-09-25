شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أيام تفصل جونيور أجايى عن المشاركة فى تدريبات سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب النيجيري جونيور أجاي، لاعب فريق سموحة، من العودة لتدريبات الفريق السكندرى بعدما دخل فى فترة التأهيل الأخيرة للتعافى من إصابة كسر ساق القدم التى أبعدته عن مباريات سموحة.

ويخوض جونيور أجايى حالياً برنامجاً تأهيلياً فى حمام السباحة وصالة الجيم الخاصة بالنادي، من أجل اكتمال اللياقة البدنية والجاهزية للدخول في تدريبات الفريق الجماعية.

جدير بالذكر أن النيجيري لم يشارك مع فريق سموحة في أي مباراة رسمية منذ التعاقد معه قبل انطلاق الموسم الماضي، حيث تعرض اللاعب لإصابة قوية خلال مباراة ودية أمام القناة خلال فترة الإعداد، ونتج عنها إجرائه عمليات جراحية.

ويستعد فريق سموحة لمواجهة فريق بلدية المحلة غدا الثلاثاء، فى إطار منافسات الأسبوع الثاني من مسابقة دورى نايل موسم 2023 /2024.

وكان سموحة تعادل مع الجونة بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما في إطار منافسات الجولة الأولى من دوري نايل.