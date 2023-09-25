شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب التايكوندو يحقق المركز الأول فى بطولة صربيا المفتوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر منتخب التايكوندو المركز الأول وحصل على كأس بطولة صربيا المفتوحة، التى أقيمت يومى 23 و 24 سبتمبر الجارى، متفوقاً على صاحب الأرض التى جاءت فى المركز الثانى، وحل المنتخب الإسباني فى المركز الثالث.

وأحرز لاعبو المنتخب الوطني الأول للتايكوندو 5 ميداليات متنوعة بمشاركة المنتخب بثمانية لاعبين، بواقع ذهبيتين وثلاث برونزيات بالبطولة.

وتوج بالميداليات الذهبية كل من: أحمد راوي ،جني خطاب ، وبالميداليات البرونزية كلا من أية شحاتة ،رامى عيسي ،عبدالله عصام .

جدير بالذكر ان لاعبي المنتخب قد شاركوا خلال هذا الشهر ببطولة لبنان الدولية فئة G1 وحصل لاعبي المنتخب المصرى الأول على 5 ميداليات فضية والتي اقيمت فى الفترة من 11-13 سبتمبر بالعاصمة اللبنانية بيروت ، وأحرز الميداليات الفضية كلا من: سيف عيسي ،احمد وائل ،عبدالله عصام ، معتز بالله عاصم و شهد سامى.

تأتي مشاركة المنتخب المصرى الأول فى البطولتين ضمن محطات الإعداد الاخيرة للمنافسة ببطولة الجائزة الكبرى بالصين مطلع الشهر المقبل وبطولة افريقيا للكبار بكوت ديفوار خلال شهر نوفمبر ضمن برنامج الاعداد لأولمبياد باريس 2024 والمُعد من قِبل المهندس محمد عجيزة عضو مجلس ادارة الاتحاد والمشرف العام على المنتخب الأول للتايكوندو.