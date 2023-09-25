الامارات | فريق أبوظبي للزوارق السريعة بطلاً لمونديال الفورمولا 2 في البرتغال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح عضو فريق أبوظبي للزوارق السريعة راشد القمزي، في حصد لقب الجولة الختامية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2 والتي أقيمت في البرتغال مساء أمس الأحد، على زورق أبوظبي 35، بعد تمكنه من الصمود في المركز الأول عبر السباق لعدد 44 دورة كاملة، ورفع رصيده للنقطة 75 في صدارة الترتيب العام.

وضمن القمزي اللقب قبل نهاية البطولة بجولة كاملة بعد أن وصل للنقطة رقم 55، وابتعد بفارق كبير عن أقرب منافسيه في جدول الترتيب العام، ليحقق اللقب للموسم الرابع، بعد أعوام 2017، و2019، و2021.

وحصد القمزي المركز الأول في جولتي ليتوانيا وإيطاليا، وجاء ثالثاً في البرتغال، ثم حصد لقب الجولة الرابعة، لينهي الموسم بأفضل النتائج والإنجازات.

وسيشارك راشد القمزي الأسبوع المقبل في رابع جولات بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 إلى جانب ثاني القمزي، ضمن خطة تأهيله وإعداده من أجل المشاركة في منافسات الفورمولا1 أيضاً.