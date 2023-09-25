رئيس هيئة استاد القاهرة يعلن غلق الملعب هذه المدة لأسباب تقنية

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد وليد عبد الوهاب، رئيس هيئة استاد القاهرة الدولي، إن التقنية الحديثة التي يتم العمل بها في ستاد القاهرة وأرضيته هى من تجبرني على إراحتها في بعض الأوقات.

وقال وليد في تصريحات لبرنامج كورة في ال90 على راديو 9090: التقنية الحديثة تجبرنا على غلق الاستاد قبل الشتاء بأسبوعين إلى 3 أسابيع، وهذا للحفاظ على أرضية الملعب.

وأضاف: هدفنا الأول هو الحفاظ على أرضية ملعب ستاد القاهرة، ولهذا السبب وافقنا على لعب 5 أندية فقط على الاستاد هذا الموسم في الدوري الممتاز.

أوضح: استاد القاهرة جاهز لاستضافة أي لقاء بحضور جماهير كامل، والجانب الأمني هو من يحدد عدد الحضور الجماهيري في النهاية.

وأتم: سعداء جدا بالحضور الجماهيري الكبير الذي سيكون في مباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم السبت المقبل.