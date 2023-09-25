تفاصيل أول أزمة لنيمار مع مدرب الهلال السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف تقرير لـ صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية وجود أزمة بين نيمار، لاعب الهلال السعودي والمدرب البرتغالي خورجي جيسوس.

كتبت الصحيفة: "اللاعب البرازيلي نيمار تشاجر مع المدرب جيسوس في غرفة الملابس قبل مباراة دوري آسيا وطلب إقالة المدرب".

اختتمت: "إدارة الهلال اجتمعت مع وكيل المدرب وحذروه من إمكانية إنهاء التعاقد إذا لم يتحسن أداء الفريق".

يستعد الهلال السعودي إلى مواجهة الجبلين، اليوم، في السادسة مساءًا، ضمن منافسات دور الـ32 في كأس الملك سلمان.

يذكر أن نيمار خاض مع الهلال 3 مباريات ولم يسجل حتى الآن، لكنه صنع هدفًا وحيدًا في مباراة الرياض، التي انتهت بفوز الهلال بسداسية.