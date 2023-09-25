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الدوري المصري.. تشكيل البنك الأهلي لمواجهة بيراميدز

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محمد اسماعيل - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ضيفاً على البنك الأهلي، اليوم، في إطار منافسات الجولة الثانية بالدوري المصري الممتاز 2023-2024.

أعلن بابا فاسيليو المدير الفني للبنك الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: أيمن أشرف - سعيدو سيمبوري - محمود الجزار - اسحاقو يعقوبو

خط الوسط: محمود سيد - محمد فتحي - احمد مدبولى - أحمد النادرى - جريندو

خط الهجوم: كريم بامبو

يتواجد على مقاعد بدلاء البنك الأهلي التالي: حسن شاهين، أسامة فيصل ، سيرجى أكا، أمير مدحت، محمد بسيوني، إبراهيم حسن، معاذ الحناوي، عماد فتحي، أحمد ياسر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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