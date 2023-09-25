الدوري المصري.. تشكيل البنك الأهلي لمواجهة بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ضيفاً على البنك الأهلي، اليوم، في إطار منافسات الجولة الثانية بالدوري المصري الممتاز 2023-2024.

أعلن بابا فاسيليو المدير الفني للبنك الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: أيمن أشرف - سعيدو سيمبوري - محمود الجزار - اسحاقو يعقوبو

خط الوسط: محمود سيد - محمد فتحي - احمد مدبولى - أحمد النادرى - جريندو

خط الهجوم: كريم بامبو

يتواجد على مقاعد بدلاء البنك الأهلي التالي: حسن شاهين، أسامة فيصل ، سيرجى أكا، أمير مدحت، محمد بسيوني، إبراهيم حسن، معاذ الحناوي، عماد فتحي، أحمد ياسر.