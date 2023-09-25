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فانتازي.. ارتفاع سعر نجوم نيوكاسل يونايتد اليوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

تتغير أسعار لاعبي فانتازي ارتفاعًا أو انخفاضًا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

نستعرض أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 25 سبتمبر وفقًا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

كاورو ميتوما (برايتون) 6.6 مليون جنيه إسترليني.
كايل ووكر (مانشستر سيتي) 5.3 مليون جنيه إسترليني.
سفين بوتمان (نيوكاسل) 4.7 مليون جنيه إسترليني.
أنتوني جوردون (نيوكاسل) 5.6 مليون جنيه إسترليني
كيران تريبير (نيوكاسل) 6.6 مليون جنيه إسترليني.
سون هيونج مين (توتنهام) 9.2 مليون جنيه إسترليني.
ألفونس آريولا (وست هام) 4.2 مليون جنيه إسترليني.

لاعبون انخفضت أسعارهم

جابرييل (أرسنال) 4.7 مليون جنيه إسترليني.
بن تشيلويل () 5.6 مليون جنيه إسترليني.
لويس هول (نيوكاسل) 4.4 مليون جنيه إسترليني.
جويلينتون (نيوكاسل) 5.8 مليون جنيه إسترليني.
إيفان بيريسيتش (توتنهام) 4.8 مليون جنيه إسترليني.
داني إنجز (وست هام) 5.7 مليون جنيه إسترليني إسترلي.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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