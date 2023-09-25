شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو يعلن تشكيل البنك الأهلي لمواجهة بيراميدز فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي ، تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز، التى تجمعهما بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. وجاء التشكيل علي النحو التالي حراسة المرمي.. محمد أبو جبل خط الدفاع.. أيمن أشرف _ سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ اسحاقو يعقوبو خط الوسط.. محمود سيد _ محمد فتحي _ احمد مدبولى _ أحمد النادرى _ جريندو خط الهجوم.. كريم بامبو وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي حسن شاهين_ أسامة فيصل _ سيرجى أكا _ أمير مدحت _ محمد بسيوني _ إبراهيم حسن _ معاذ الحناوي _ عماد فتحى _ أحمد ياسر.

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