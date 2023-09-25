الارشيف / اخبار الرياضه

فخرى لاكاى يقود هجوم بيراميدز أمام البنك الأهلى.. والسعيد على مقاعد البدلاء

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن فخرى لاكاى يقود هجوم بيراميدز أمام البنك الأهلى.. والسعيد على مقاعد البدلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق بيراميدز، تشكيل مباراة البنك الأهلي في الدوري الممتاز، ويحل بيراميدز ضيفًا على البنك الأهلي فى الرابعة عصر اليوم باستاد السلام فى إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري.

 

وجاء التشكيل على النحو التالي:

 

حراسة المرمى: أحمد الشناوي 

 

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سأمي - محمد حمدي - محمد الشيبي 

 

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - إبراهيم عادل 

 

خط الهجوم: فخري لاكاي 

 

ويتواجد على مقاعد بدلاء بيراميدز: شريف إكرامي - كريم حافظ - أحمد فتحي - محمود مرعي - يوسف أسامة - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - دودو الجباس - فيستون ماييلي.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا