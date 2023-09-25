فخرى لاكاى يقود هجوم بيراميدز أمام البنك الأهلى.. والسعيد على مقاعد البدلاء

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق بيراميدز، تشكيل مباراة البنك الأهلي في الدوري الممتاز، ويحل بيراميدز ضيفًا على البنك الأهلي فى الرابعة عصر اليوم باستاد السلام فى إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري.

محمد يوسف

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