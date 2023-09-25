شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع المقاولون العرب باستاد القاهرة الدولى، فى الأسبوع الثانى من عمر الدورى المصرى الجديد 2023 - 2024 ، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

س: ما هو موقف الزمالك والمقاولون فى جدول الدوري؟

ج: يحتل الزمالك المركز التاسع فى جدول ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة، بعدما خاض لقاء وحيداً تعادل فيه وسجل هدفين وتلقت شباكه هدفين أمام بيراميدز، بينما يحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر دون نقاط بعدما خاض لقاءً وحيداً خسره بهدفين دون رد أمام بلدية المحلة.

س: كيف انتهت المواجهات السابقة بين الزمالك والمقاولون؟

ج: التقى الزمالك والمقاولون العرب فى 81 مباراة قبل لقاء الليلة، حقق الفارس الأبيض 52 فوزاً مقابل ثمانية انتصارات لذئاب الجبل، وانتهت 21 مباراة بالتعادل بين الفريقين، وسجل الزمالك 124 هدفاً وتلقت شباكه 53.

س: من يدير مباراة الزمالك والمقاولون تحكيمياً؟

ج: أوضحت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة المصري على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن أمين عمر سيدير المباراة كحكم ساحة، ويعاونه الثنائي أحمد حسام طه وسيد نافع، على أن يكون مصطفى الشهدي حكمًا رابعًا ويدير غرفة تقنية الفيديو محمد عادل ويعاونه سامي هلهل.

س: ماذا فعل الزمالك والمقاولون فى الظهور الأول بالدوري؟

ج: الزمالك كان قد تعادل في المباراة الأولى ضد بيراميدز بهدفين لكل فريق، بينما خسر المقاولون العرب من بلدية المحلية بهدفين دون مقابل.

س: ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب؟

ج: القنوات الناقلة لمباريات دوري نايل 2024 هي أون تايم سبورت، الناقل الحصري لجميع المسابقات الكبرى في مصر ، وتخصص الشبكة المصرية القناة الأولى ON TIME SPORT 1 لنقل مباراة الزمالك والمقاولون العرب.

س: ما التشكيل المتوقع للزمالك أمام المقاولون؟

ج:ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمد عبدالشافي، محمد عبدالغني، مصطفى الزناري، محمد طارق

خط الوسط: محمد أشرف روقا، عمرو السيسي

وامامهما: مصطفى شلبي، إبراهيما نداي، أحمد مصطفى زيزو

خط الهجوم: سيف الجزيري.